Schweigeminute für Bryant : Alba Berlin gewinnt Verfolgerduell gegen Crailsheim

Berlin Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga Tabellenführer Bayern München auf den Fersen. Die Berliner siegten daheim vor 7131 Zuschauern im Verfolgerduell mit den Hakro Merlins Crailsheim 98:82 (52:40).

Vor der Partie wurde mit einer Schweigeminute an die am Sonntag gestorbene NBA-Legende Kobe Bryant erinnert. Anschließend gab es laute „Kobe“-Rufe in der Halle.