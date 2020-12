Basketball-Euroleague : Alba Berlin gewinnt nach Verlängerung in Belgrad

Alba Berlin feierte in der Euroleague einen Sieg in Belgrad. Foto: Andreas Gora/dpa

Belgrad Die Basketballer von Alba Berlin haben auf europäischem Parkett einen Auswärtssieg erkämpft.

Nach einem guten Start in die Partie gegen die vom ehemaligen Alba-Spieler und -Trainer Sasa Obradovic gecoachten Serben lag Alba über weite Strecken in Rückstand. Insbesondere offensiv gelang den nach wie vor verletzungsgeplagten Berlinern in ihrem fünften Spiel in zehn Tagen zunächst zu wenig.