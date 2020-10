Euroleague : Alba Berlin gelingt Auswärts-Coup bei ZSKA Moskau

Die Spieler von Alba Berlin haben ihren ersten Sieg in Moskau geholt. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin Basketball-Bundesligist Alba Berlin ist in der Euroleague ein Coup gelungen. Die Berliner siegten nach einer starken Vorstellung beim vierfachen Titelträger ZSKA Moskau überraschend mit 93:88 (47:51).

Für Alba war es der erste Sieg im vierten Spiel dieser Saison. Beste Berliner Werfer waren Simone Fontecchio mit 20 und Maodo Lo mit 15 Punkten.Kurzfristig musste Alba auf Nationalspieler Johannes Thiemann wegen einer Gesäßmuskelverletzung verzichten. Von Beginn an entwickelte sich eine sehr intensive Partie. Die Defensivreihen dominierten zunächst. In der Offensive brauchten beide Teams etwas Zeit, ihren Rhythmus zu finden. Das Spiel gestaltete sich aber sehr ausgeglichen, keine Mannschaft konnte sich mehr als zwei Punkte absetzen.

ZSKA versenkte bis zur Pause neun Dreier - bei zwölf Versuchen. Doch Alba brach nicht ein, hielt gut dagegen. Zu Beginn des Abschnittes gingen die Gäste sogar mit vier Punkten (26:22) in Führung. Die Führung wechselte hin und her. Erst kurz vor der Pause zogen die Gastgeber wieder etwas an.