Halbfinale BBL-Meisterturnier : Alba auf Titelkurs - Oldenburg will Gesicht wahren

München Nach der Hinspiel-Lehrstunde durch Alba Berlin wollten sich die EWE Baskets Oldenburg keine Illusionen mehr machen. Durch den 92:63-Erfolg darf der Hauptstadtclub auf der Jagd nach der neunten deutschen Basketball-Meisterschaft im Gegensatz zu den Niedersachsen mit dem Finale planen.

Nicht nur dass die Oldenburger lediglich zwei von 22 Wurfversuchen aus der Distanz trafen, ließ das erste Halbfinale in München zur einseitigen Angelegenheit werden. Mit seinem jüngeren und auch tiefer besetzten Team nutzte Alba die Müdigkeit des Gegners im siebten Turnierspiel gnadenlos aus. „Wir haben heute wirklich herausragend gespielt“, schwärmte Berlins Manager Marco Baldi. „Ich will keine Geschichten erzählen, was im Sport alles passieren kann. Es kann alles passieren, aber wir haben alles in der Hand.“