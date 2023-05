BBL Abstiegsfrage in der BBL vertagt - Ulm in den Playoffs

Ulm/Ilshofen · Der zweite Absteiger in der Basketball-Bundesliga wird erst am letzten Spieltag an diesem Sonntag ermittelt.

05.05.2023, 21:06 Uhr

Coach Anton Gavel zog mit Ulm nach einem deutlichen Sieg gegen Rostock in die BBL-Playoffs ein. Foto: Uwe Anspach/dpa

Durch die deutliche 74:102 (36:57)-Niederlage von Syntainics MBC aus Weißenfels gegen die EWE Baskets Oldenburg ist ein vorzeitiger Abstieg von Ex-Meister Fraport Skyliners aus Frankfurt/Main Tisch. Dass Medi Bayreuth sportlich aus der höchsten Spielklasse absteigt, stand bereits vor den Partien des 33. Spieltags fest. Endspiel gegen Crailsheim Bei Oldenburg überzeugte Trey Drechsel mit 17 Zählern, der Erfolg der Gäste war nie gefährdet. Weißenfels ist am Sonntag (15.00 Uhr/Magentasport) gegen die Hakro Merlins Crailsheim gefordert, um den Abstieg abzuwenden. Bereits am Dienstagabend setzte es für den MBC bei Ratiopharm Ulm eine bittere 122:128-Niederlage nach zwei Verlängerungen. Ulm zog seinerseits mit einem dominanten 116:86 (51:46) gegen die Rostock Seawolves in die Playoffs ein, die in der kommenden Woche beginnen. Bester Werfer war Karim Jallow mit 33 Zählern. Vor Ulm hatten den Playoff-Einzug bereits Hauptrundensieger Telekom Baskets Bonn, Meister Alba Berlin, Pokalsieger FC Bayern München, Oldenburg, BG Göttingen und die MHP Riesen Ludwigsburg geschafft. © dpa-infocom, dpa:230505-99-578329/2

(dpa)