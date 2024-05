Basketball 3x3: Zweites Olympia-Ticket für Brunckhorst und Greinacher

Für Brunckhorst und Greinacher ist es das zweite Olympia-Ticket. Beide haben sich im Februar bereits mit dem Nationalteam im 5 gegen 5 für die Sommerspiele in Paris qualifiziert. Das Duo muss sich nun entscheiden, an welchem Wettbewerb es in Paris teilnehmen will. Aus logistischen und terminlichen Gründen ist es nicht möglich, an beiden Wettbewerben teilzunehmen.