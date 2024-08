Nach Gold bei Olympia 3x3-Basketballerinnen scheitern im EM-Viertelfinale

Wien · In stark veränderter Besetzung treten die deutschen 3x3-Basketballerinnen nach dem Gold-Coup von Paris bei der EM in Wien an. Nach einem Sieg zum Auftakt kommt dort das frühe Aus.

25.08.2024 , 08:00 Uhr

Olympiasiegerin Elisa Mevius (l) ist mit den deutschen 3x3-Basketballerinnen im EM-Viertelfinale ausgeschieden. Foto: Sina Schuldt/dpa

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen sind bei der Europameisterschaft in Wien im Viertelfinale ausgeschieden. Das Team unterlag mit 15:20 gegen Titelverteidiger Niederlande und beendete das Turnier auf Rang fünf. Beste Werferin im deutschen Team war im Viertelfinale Elisa Mevius, die auf acht Punkte kam und vier Rebounds holte. Die 20-Jährige war die einzige Olympiasiegerin von Paris, die in Wien dabei war. Bei der EM bildeten Amelie Kröner, Victoria Poros und Ama Degbeon mit ihr die Auswahl. Nach einem Sieg gegen Rumänien und einer Niederlage gegen Polen hatte sich das Team als Gruppenzweiter der Vorrunde für das Viertelfinale qualifiziert. Gegen Favorit Niederlande lag Deutschland schnell mit 0:4 zurück, kämpfte sich dann noch einmal bis auf 7:8 und 12:14 heran, schaffte es aber nicht mehr, die Partie in der Schlussphase zu drehen. Die drei weiteren Olympiasiegerinnen fehlten bei der EM. Svenja Brunckhorst hat ihre Karriere nach den Sommerspielen beendet, Svenja Greinacher kuriert ihre Handverletzung aus, und Marie Reichert bereitet sich auf ihre Club-Saison in Italien vor. © dpa-infocom, dpa:240825-930-212387/1

(dpa)