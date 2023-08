Basketball-WM 37-Doncic-Punkte bei Slowenien-Sieg gegen Venezuela

Ex-Europameister Slowenien ist ein möglicher Zwischenrunden-Gegner der deutschen Mannschaft. Zu einem Duell zwischen Doncic und Deutschland würde es, sofern beide weiterkommen, am nächsten Freitag oder Sonntag kommen. Nur die zwei besten Teams aus den beiden Gruppen schaffen es in die Finalrunde, die in Manila stattfindet und mit dem Viertelfinale beginnt. Slowenien hat in Venezuela, Kap Verde und Georgien drei machbare Gruppengegner erwischt.