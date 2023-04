Letztes Turnier vor Olympia Badminton-Europameisterschaft kommt nach Saarbrücken

Die Badminton-Europameisterschaften 2024 finden in Saarbrücken statt. Das bestätigte die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am Rande des Final-Four-Turniers um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft am Sonntagnachmittag in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle.