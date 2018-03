später lesen Ex-Fifa-Funktionär Webb muss eine Million Schweizer Franken Strafe zahlen Teilen

Der ehemalige Fifa-Spitzenfunktionär Jeffrey Webb muss wie vorgesehen eine Geldstrafe in Höhe von einer Million Schweizer Franken (854.000 Euro) zahlen. Diese Entscheidung traf das Berufungskomitee des Fußball-Weltverbandes und lehnte den Teil-Widerspruch von Webb bezüglich der Geldbuße ab. Außerdem bleibt der frühere Fifa-Vize, Präsident des Kontinentalverbandes CONCACAF und Chef des Verbandes der Kaiman-Inseln lebenslang für jede Aktivität im Fußball gesperrt. Webb war gegen die am 9. September 2016 ausgesprochene lebenslange Sperre nicht in Berufung gegangen. Webb war im Mai 2015 zusammen mit acht weiteren Fifa-Funktionären wegen Korruptionsverdachts in der Schweiz verhaftet worden. Nach seiner Auslieferung an die USA gestand er vor Gericht, Schmiergelder angenommen zu haben. Der 53-Jährige ist eine der Schlüsselfiguren im Korruptionsskandal, der zum Sturz des Fifa-Präsidenten Joseph S. Blatter (Schweiz) führte.