Niederlande verabschiedet van der Vaart und Kuyt gegen Deutschland

Das Duell am dritten Spieltag wird am 13. Oktober in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam stattfinden.

Der ehemalige HSV-Profi van der Vaart trug in insgesamt 109 Einsätzen das Trikot der Oranje, Feyenoord-Star Kuyt 104 Mal. Am Donnerstag hatte der ehemalige Mittelfeldregisseur Wesley Sneijder beim Freundschaftsspiel gegen Peru (2:1) als Rekordnationalspieler mit 134 Spielen seine Oranje-Karriere beendet. Nach Spielende hatte der Verband Sneijder als Dank zum "Bondsritter" ernannt.

(rent/sid)