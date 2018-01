Der Türke Arda Turan kehrt in seine Heimat zurück. Der 30-Jährige wechselt auf Leihbasis vom FC Barcelona zu Istanbul Basaksehir. Er erhält beim Herbstmeister der Süper Lig einen Vertrag für zweieinhalb Spielzeiten, gab der katalanische Club auf seiner Webseite bekannt. dpa

Basaksehir besitze zwar eine Kaufoption, gleichzeitig behalte sich aber Barcelona das Recht vor, Turan während der Leihe an einen anderen Verein abzugeben. Turan war im Sommer 2015 von Atletico Madrid zum Ligarivalen Barcelona gewechselt, konnte sich dort aber nie richtig durchsetzen. In dieser Saison kam er in keinem einzigen Pflichtspiel zum Einsatz.

Mitteilung des FC Barcelona