Da geht noch was

Bleibt Ex-Weltmeister Jerome Boateng bei Bayern München? Sortiert Borussia Dortmund seine Vereinsikonen Shinji Kagawa und Nuri Sahin aus? Kriegt RB Leipzig seinen Wunschspieler Ademola Lookman doch noch? Wochenlang wurde über die heißen Transfergerüchte der Bundesliga getuschelt, diskutiert, gestritten. Am Freitag, 18 Uhr, ist damit Schluss. Das Transferfenster ist dann geschlossen.

In den verbleibenden Stunden des "Deadline Days" dürfte aber noch viel passieren. Ein einziger Transfer, beispielsweise der noch immer mögliche Abgang von Boateng zu Paris St. Germain, könnte plötzlich einen Domino-Effekt auslösen. Geht der Innenverteidiger für die geforderten rund 50 Millionen Euro, sucht Rekordmeister München wohl mit viel Kapital nach einem sofortigen Ersatz.

"Nach meinem Gefühl von heute Abend bleibt er beim FC Bayern", sagte der mächtige Präsident Uli Hoeneß zwar zur Personalie Boateng am Dienstag. Doch ganz sicher ist sich selbst Hoeneß nicht. Und damit bleibt auch beim VfB Stuttgart ein Fünkchen Ungewissheit bezüglich der Zukunft von Weltmeister Benjamin Pavard, den die Münchner auf ihrem Zettel haben sollen. "Nur wenn etwas völlig Unrealistisches und Irrationales passiert, müssten wir gemeinsam überlegen", sagte VfB-Manager Michael Reschke der Sport Bild.

Am letzten Tag der Transferperiode scheint vieles möglich. Bis der finale Gong ertönt ist, glühen die Telefone der Manager. Die Branchenriesen feilen an der optimalen Kaderstärke, die Schnäppchenjäger sind in Lauerstellung, und auch die Berater wittern lukrative Geschäfte. Als Bundesliga-Kandidat für die größte Investition auf den letzten Drücker gelten in diesen Tagen der VfL Wolfsburg und RB Leipzig.

Die Niedersachsen stehen vor der Verpflichtung des Ivorers Maxwel Cornet von Olympique Lyon, die mehr als 15 Millionen Euro teuer werden könnte. Wohl noch ein bisschen mehr müssten die Sachsen für Ademola Lookman vom FC Everton berappen, der in der vergangenen Saison schon als Leihspieler für RB aufgelaufen war. "Wir sind an der Transferfront aktiv und haben noch bis Freitag Zeit", sagte Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick am Mittwoch.

Späte Transfers deuten sich auch bei Schalke 04 und Borussia Dortmund an - allerdings eher in die andere Richtung. Bei den Königsblauen würden Abschiede von Johannes Geis und Nabil Bentaleb nicht überraschen. Der BVB hat mit 30 Profis im Kader ein deutliches Überangebot. Da Kagawa und Sahin beim neuen Trainer Lucien Favre einen schweren Stand haben, könnten die verdienten Profis ihr Glück woanders suchen. Bei Kagawa gilt Spanien als mögliches Ziel.

Dort schließt das Transferfenster ebenfalls am Freitag, gleiches gilt für Frankreich. Wechsel nach Italien und England sind bereits nicht mehr möglich. Eine Ausnahme gibt es jedoch für vertragslose Profis wie den früheren Bundesliga-Torschützenkönig Alexander Meier. Der 35-Jährige könnte auch zu einem späteren Zeitpunkt noch bei einem Klub unterschreiben.

(sef)