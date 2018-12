Der 2:0 (1:0)-Sieg von Tottenham im Londoner Derby beim FC Arsenal wurde dabei von einem Zwischenfall überschattet. Nach seinem Treffer zum zweiten Tor in der 59. Minute wurde der englische Nationalspieler Dele Alli von einer Plastikflasche am Kopf getroffen. Alli reagierte mit zwei ausgestreckten Fingern und signalisierte damit offenbar den 2:0-Vorsprung seines Teams, das durch den früheren Bundesligaprofi Heung-Min Son (20.) in Führung gegangen war. Bei Arsenal stand Mesut Özil nicht im Kader.

Chelsea siegte durch einen späten Treffer daheim 1:0 (0:0) gegen den AFC Bournemouth. Der eingewechselte belgische Star Eden Hazard entschied die Partie mit einem abgefälschten Schuss in der 84. Minute. Cup-Verteidiger Manchester City hatte sich am Dienstag bei Leicester City nach Elfmeterschießen durchgesetzt.

Die Halbfinals finden im Januar statt, das Endspiel steigt am 24. Februar im Londoner Wembleystadion.

