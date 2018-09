Kroos, Hummels, Kimmich und ter Stegen sind Kandidaten für die Weltauswahl

Die deutschen Nationalspieler Toni Kroos, Mats Hummels, Joshua Kimmich und Marc-Andre ter Stegen dürfen sich Hoffnungen auf die Berufung in die "Weltauswahl" der Spielergewerkschaft FIFPro machen. Das DFB-Quartett gehört zu den insgesamt 55 Kandidaten der am Montag veröffentlichten Vorauswahl. In Weltmeister Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) und Robert Lewandowski (Bayern München) gehören zudem zwei ausländische Bundesliga-Profis zu den Nominierten.

Die elf Akteure der "Weltauswahl" werden ausschließlich von den Spielern selbst gewählt. Fast 25.000 Profis aus rund 70 Ländern beteiligen sich üblicherweise an der Abstimmung. Bekannt gegeben werden die letztlich vier Verteidiger, drei Mittelfeldspieler, drei Stürmer und der Torwart der Mannschaft am 24. September im Rahmen der Gala "The Best" des Weltverbandes Fifa, bei der auch der Weltfußballer gekürt wird.

(rent/sid)