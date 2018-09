Stoke-Profi Berahino mit Baby-Hattrick

Das berichtet das englische Boulevardblatt The Sun. Demnach habe zunächst Berahinos ehemalige Verlobte Stephania Christoforou am 30. Mai Sohn Costa zur Welt gebracht. Am 15. Juli habe eine namentlich nicht genannte Krankenschwester, eine Jugendfreundin des Spielers, ein Mädchen geboren. Berahinos Vaterschaft sei hier aber noch nicht bestätigt. Am 17. Juli schließlich sei Berahinos frühere Freundin Chelsea Lovelace mit Tochter Aniya Marie an der Reihe gewesen.

Stoke hatte sich den inzwischen 25 Jahre alten Berahino, der für Burundi spielt, bei seinem Wechsel von West Bromwich Albion im Januar 2017 stolze zwölf Millionen Pfund kosten lassen. Seine Bilanz: Zwei Tore in 37 Pflichtspielen.

(pabie/sid)