Andersson hatte Schweden trotz einer unglücklichen Vorrunden-Niederlage in Russland gegen Deutschland bis ins WM-Viertelfinale geführt. Nächstes Ziel sei die Qualifikation für die EM 2020. Die nächsten Länderspiele bestreiten die Skandinavier am 6. September in Österreich und vier Tage später daheim beim ersten Nations-League-Spiel gegen die Türkei.

