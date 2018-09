Hampden Park bleibt die Heimat der schottischen Nationalmannschaft

Das Stadion Hampden Park in Glasgow wird auch in Zukunft der Austragungsort für die Länderspiele der schottischen Nationalmannschaft bleiben. Das hat der schottische Fußballverband SFA nach einem längeren Entscheidungsprozess am Dienstag mitgeteilt. Gleichzeitig gab die SFA bekannt, dass sie das Stadion kaufen wird. Nach Ende des aktuellen Mietvertrags im Jahr 2020 wird sie den Hampden Park vom bisherigen Eigentümer, dem Fußball-Zweitligisten FC Queen's Park, für den Betrag von fünf Millionen Pfund (ca. 5,6 Millionen Euro) übernehmen und anschließend modernisieren. Queen's Park wird in ein anderes Stadion umziehen.

Die SFA hatte zuletzt in Erwägung gezogen, Heimspiele der Nationalelf zukünftig im Stadion Murrayfield in Edinburgh auszutragen, wo auch das schottische Rugby-Team spielt. Nun soll jedoch Hampden Park „die Heimat des schottischen Fußballs“ bleiben. Das Stadion ist auch bei der kommenden Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2020 für vier Spiele der Austragungsort.

(rent/dpa/sid)