später lesen Serie A Sampdoria Genua will nach Brückenunglück Spiel verlegen FOTO: Nicola Marfisi FOTO: Nicola Marfisi Teilen

Twittern







Nach dem Brückeneinsturz in Genua mit vielen Toten will der örtliche Erstligist Sampdoria sein Auftaktspiel in der Serie A verschieben. dpa