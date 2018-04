Real-Starstürmer Cristiano Ronaldo brachte den Gastgeber in der 53. Spielminute in Führung. Den Ausgleich für Atlético erzielte Antoine Griezmann nur vier Minuten später. Barcelona hatte am Vortag mit drei Toren von Lionel Messi 3:1 (2:0) gegen Leganes gewonnen und führt in der Tabelle der Primera División souverän mit 79 Punkten. Zweiter ist Atlético (68) vor Real (64).

Spanische Liga