Real Madrid nach 4:1 gegen Valencia auf CL-Kurs

Real Madrid bleibt in der spanischen Liga zumindest auf Champions-League-Kurs. Die Mannschaft des in die Kritik geratenen Trainers Zinedine Zidane setzte sich im Spitzenspiel beim FC Valencia am Ende souverän mit 4:1 (2:0) durch und feierte am 20. Spieltag den elften Sieg. dpa