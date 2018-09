später lesen Atlético verliert in Vigo Atletico Madrid verliert erstes Saisonspiel FOTO: AFP / MIGUEL RIOPA FOTO: AFP / MIGUEL RIOPA Teilen

Twittern







Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Atlético Madrid hat in der spanischen Primera Divison am dritten Spieltag die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Fußball-Weltmeister Antoine Griezmann verlor am Samstagabend beim Tabellennachbarn Celta Vigo mit 0:2 (0:0).