Buffon unter Tuchel wohl nur die Nummer zwei

Alphonse Areola hat im Zweikampf mit Buffon gute Chancen auf den Stammplatz im Tor von PSG. „Die Entscheidung ist noch nicht definitiv gefallen“, sagte der deutsche PSG-Coach in einem am Montagabend ausgestrahlten Interview des Senders RMC. Er habe Areola aber vor der Verpflichtung Buffons gesagt, „dass er aus meiner Sicht in der Pole Position ist“, um die Nummer eins zu sein.

Tuchel wies darauf hin, dass PSG Areolas Jugendverein sei und der Franzose es unbedingt dort schaffen wolle, „Großes zu erreichen“. Auf diese Situation könne der Club sehr stolz sein, weil solche Spieler „nachher auch das Herz und die Seele von PSG verkörpern sollen“. In Buffon (40) habe Areola nun ein Idol an seiner Seite.

Areola - beim WM-Sieg dritter Schlussmann der Franzosen - hatte der Équipe Tricolore am Donnerstag bei seinem Länderspieldebüt mit starken Paraden das 0:0 in der Nations League gegen Deutschland gerettet. Im Vorjahr war er Konkurrent von Kevin Trapp im PSG-Tor. Der deutsche Schlussmann kehrte im August zu Eintracht Frankfurt zurück.

