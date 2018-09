Neymar wird Brasilien als Kapitän anführen

Superstar Neymar wird die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft künftig als Kapitän anführen. Dies teilte Nationaltrainer Tite wenige Stunden vor dem Länderspiel am Freitag gegen die USA in New Jersey überraschend mit. Damit hat das ständige Wechseln der Spielführerbinde beim fünfmaligen Weltmeister vorerst ein Ende.

In der Ära von Coach Tite führten gleich 16 Spieler das Team an, Neymar nur einmal im März 2017. Der 57-Jährige will beim wegen seiner Schauspiel-Einlagen während der WM weltweit verspotteten Topstürmer "Besinnung und Einsicht" festgestellt haben und erklärte: "Er hat alle Voraussetzungen, um diesen Schritt nach vorne zu machen."

Vor gut acht Jahren hatte Neymar an gleicher Stätte (MetLife Stadium) und gegen den gleichen Gegner (2:0) sein Debüt im kanariengelben Trikot gleich mit einem Tor gegeben. "Hier hat alles angefangen. Für mich ist es eine große Freude, eine große Ehre, Kapitän zu sein", sagte der 26 Jahre alte Angreifer von Paris St. Germain.

Über seinen Ruf als "Fallsüchtiger" wollte Neymar jedoch nicht viel sprechen. Er sei halt schneller, leichter, und müsse deshalb mit den Fouls leben. Vielmehr versprach er: "Ich werde meine Fans mit Fußball zurückgewinnen."

Nach den Testspielen gegen die USA sowie am kommenden Dienstag in Washington gegen El Salvador stehen jetzt auch die nächsten Gegner fest. Im kommenden Monat reist die Selecao nach Saudi-Arabien und trifft dort auf die Gastgeber-Elf (12. Oktober) und den Erzrivalen Argentinien (16. Oktober).

(sef)