Schweiz schießt Island ab

Steven Zuber (13.) von der TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbachs Denis Zakaria (23.) hatten die Schweiz in St. Gallen in der ersten Hälfte in Führung geschossen.

Nach der Pause legten der ehemalige Münchner Xherdan Shaqiri (53.), der frühere Frankfurter Haris Seferovic (67.), der Ex-Augsburger Albian Ajeti (71.) und der eingewechselte Admir Mehmedi (82.) vom VfL Wolfsburg nach. Die Schweiz führt in Gruppe 2 damit die Dreiertabelle an. Der WM-Dritte Belgien greift am Dienstag (20.45 Uhr) in Island ins Geschehen ein.

Für die Schweiz standen neben Zuber und Zakaria auch die Bundesliga-Profis Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Manuel Akanji (Borussia Dortmund) und Breel Embolo (Schalke 04) in der Startelf. Zudem begannen die früheren Deutschland-Legionäre Shaqiri, Seferovic, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka und Fabian Schär.

Die Gastgeber präsentierten sich im Duell zweier WM-Teilnehmer von Beginn an deutlich überlegen, Zuber traf sehenswert in den Winkel, Zakaria staubte nach einem Freistoß ab. Der Freistoß zum 3:0 des herausragenden Shaqiri wurde noch leicht vom Isländer Birkir Bjarnason abgefälscht. In der Folge fielen die Gäste endgültig auseinander.

(pabie/sid)