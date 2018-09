später lesen 0:1 gegen Portugal Nach miesem Nations-League-Start sehen viele Azzurri schwarz FOTO: Armando Franca FOTO: Armando Franca Teilen

Twittern







So hatte sich Coach Roberto Mancini den Neustart der Azzurri nach der verpassten WM-Teilnahme nicht vorgestellt. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Polen setzte es am Montag darauf eine 0:1-Niederlage in Portugal. Von Alberto Cagliano, dpa