Der FC Arsenal mühte sich zu einem 1:0 (0:0) gegen Abstiegskandidat Huddersfield Town. Fußball-Rekordmeister Manchester United besiegte den FC Fulham mit 4:1 (3:0).

Mann des Spiels für Liverpool war Stürmer Mohamed Salah, dem ein Dreierpack gelang (25./48./77. Minute). Bournemouth-Profi Steve Cook (68.) unterlief zudem ein Eigentor. „Wir haben schönen Fußball gespielt“, äußerte sich Trainer Jürgen Klopp zufrieden. Seine Reds, die zunächst die Tabellenführung übernahmen, sind in der Premier League weiterhin ungeschlagen. In der Champions League muss Liverpool am Dienstag zuhause gewinnen, um nicht vorzeitig auszuscheiden.

Europa-League-Teilnehmer Arsenal tat sich zuhause gegen Huddersfield überraschend schwer. Lucas Torreira erlöste die Gunners erst in der 82. Minute. „Nicht das beste Spiel, aber wir haben es gut zu Ende gebracht“, sagte Trainer Unai Emery. Der deutsche Ex-Nationalspieler Mesut Özil fehlte erneut im Arsenal-Kader - laut Vereinsangaben wegen Rückenproblemen. Britische Medien spekulierten zuletzt allerdings über ein angespanntes Verhältnis zu Coach Emery.

Bei Man United beendete Stürmer Romelu Lukaku (42.) nach mehr als zwei Monaten seine Torflaute. Außerdem trafen Ashley Young (13.), Juan Mata (28.) und Marcus Rashford (82.) für die Red Devils. Den Treffer für Fulham erzielte Aboubakar Kamara (67.) per Foulelfmeter. Die Londoner beendeten die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für André-Frank Zambo Anguissa (68.) in Unterzahl.

Der frühere RB-Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl erlebte bei Cardiff City eine missratene Premiere als neuer Coach des FC Southampton. Seine Saints unterlagen mit 0:1 (0:0). Das Tor für Aufsteiger Cardiff erzielte Callum Paterson (74.).

