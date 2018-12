Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp verkürzte den Rückstand auf den englischen Fußballmeister mit einem 3:1 (0:0) beim FC Burnley wieder auf zwei Punkte. Der FC Arsenal verpasste bei Manchester United den nächsten Sieg. Die Teams trennten sich im Old Trafford 2:2 (1:1).

Liverpool tat sich ohne den verletzten Sadio Mané und die Angreifer Mohamed Salah und Roberto Firmino, die beide auf der Bank saßen, zunächst schwer und geriet durch Jack Cork (54. Minute) in Rückstand. Doch James Milner (62.) und der kurz zuvor eingewechselte Firmino (69.) drehten die Partie. Xherdan Shaqiri (90.+1) besorgte den Endstand. Mit 39 Punkten belegen die Reds Platz zwei.

Arsenal, bei dem Ex-Nationalspieler Mesut Özil erneut nicht im Kader stand, ging im Old Trafford durch den deutschen Weltmeister Shkodran Mustafi (26.) und Alexandre Lacazette (68.) zweimal in Führung, doch Rekordmeister Man United gelang durch Anthony Martial (30.) und Jesse Lingard (69.) jeweils kurz darauf der Ausgleich. In der Tabelle fielen die Gunners zurück auf den fünften Platz.

Auf Platz vier steht wegen der besseren Tordifferenz der FC Chelsea, der sich auswärts beim Aufsteiger Wolverhampton Wanderers blamierte. Trotz anfänglicher Führung unterlagen die Blues mit 1:2 (1:0) und fielen hinter den Lokalrivalen Tottenham Hotspur (Platz drei) zurück. Die Spurs setzten sich mit 3:0 (1:0) gegen den FC Southampton durch, dessen neuer Trainer Ralph Hasenhüttl die Niederlage von der Tribüne des Wembley-Stadions verfolgte. Am Donnerstag soll Hasenhüttl erstmals das Training leiten.

