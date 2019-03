„Das ist wie ein Ritterschlag. Es gibt keine größere Fußball-Legende in Deutschland als Franz Beckenbauer. Das ist toll“, sagte der Trainer des FC Liverpool laut britischen Medienberichten. Beckenbauers Wunsch, Klopp möge in Zukunft den FC Bayern trainieren, will der 51-Jährige aber vorerst nicht erfüllen. „Liverpool passt wirklich zu mir. Ich mag es hier, bisher hat es funktioniert und ich hoffe, es hält noch eine ganze Weile“, wurde Klopp zitiert.

Der Coach hatte mit Liverpool den FC Bayern im Achtelfinale der Champions League bezwungen. Beckenbauer hatte als Zuschauer des Rückspiels in München, das die Gäste 3:1 gewannen, dem TV-Sender Sky gesagt: „Jürgen Klopp beim FC Bayern? Das wäre ein Höhepunkt.“

Klopp meinte nun: „Wir sind Freunde, auch wenn wir nicht oft reden. Aber ich bin nicht überrascht, dass er Positives über mich sagt.“ Der Ex-Profi ist seit 2015 Trainer des FC Liverpool. Zuvor hatte er in der Bundesliga Borussia Dortmund und den FSV Mainz 05 betreut. „Hoffentlich wird man sich in 50 oder 60 Jahren so an mich erinnern, dass ich nicht zu viele verschiedene Clubs trainiert habe. Ich bin zufrieden mit den Vereinen, bei denen ich bisher war“, sagte Klopp.

