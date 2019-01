Juve setzte sich im Achtelfinale beim FC Bologna mit 2:0 (1:0) durch. Den Führungstreffer erzielte Federico Bernardeschi (9.), der 18-jährige Moise Kean erhöhte (49.). Beim Rekordmeister trug Sami Khedira die Kapitänsbinde, auch Emre Can stand in der Startformation. Cristiano Ronaldo kam im Spiel gegen den in der Liga abstiegsbedrohten Club nach einer Stunde von der Bank.

Vorjahresfinalist AC Mailand hatte sich zuvor durch zwei Treffer von Patrick Cutrone in der Verlängerung mit 2:0 bei Sampdoria Genua durchgesetzt. Lazio Rom gewann 4:1 gegen den Drittligisten Novara. Italienische Medien berichteten von antisemitischen Sprechchören aus der Lazio-Kurve.

Juve und Milan stehen sich am Mittwoch in Riad (Saudi-Arabien) im italienischen Supercup gegenüber.