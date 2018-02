später lesen Serie A Juventus mit Kantersieg - Doppelpack von Khedira FOTO: Alessandro Di Marco FOTO: Alessandro Di Marco Teilen

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat in der Serie A mit einem Doppelpack von Fußball-Nationalspieler Sami Khedira einen Kantersieg gegen Sassuolo Calcio gefeiert. Die Turiner gingen bereits in der ersten Halbzeit klar in Führung, am Ende stand es 7:0 (4:0). dpa