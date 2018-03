später lesen Politischer Streit mit Israel Irans Nationalmannschaft droht erneuter Ärger FOTO: Georgi Licovski FOTO: Georgi Licovski Teilen

Der iranischen Fußball-Nationalmannschaft droht in der Vorbereitungsphase für die WM in Russland politischer Ärger wegen eines Israel-Spiels. Das iranische Parlament will den Sportminister und eventuell auch den Präsidenten des Verbands (FFI) einbestellen. dpa