Die Schiedsrichter der ersten griechischen Fußball-Liga haben ihren Streik beendet, teilte der nationale Fußballverband mit. Medienberichten zufolge sollen die Unparteiischen schon am 8. Januar im Pokal und am 12. Januar in der Liga wieder die Spiele leiten. dpa