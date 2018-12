Die Frauenfußball-Europameisterschaft 2021 wird in England ausgetragen. Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) am Montag in Dublin. Die englische FA war der einzige Bewerber. Gespielt werden soll in Brighton, Brentford, Manchester, Nottingham, Milton Keynes, Peterborough, Rotherham, Sheffield und London mit dem Wembley-Stadion als Finalort.

Die U21-Europameisterschaft findet im selben Jahr in Ungarn und Slowenien statt. Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Montag in Dublin. Das Junioren-Turnier 2019, bei dem die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als Titelverteidiger antritt, wird im kommenden Jahr vom 16. bis zum 30. Juni in Italien ausgetragen.

(rent/sid)