Fifa hebt Suspendierung Pakistans auf

Nach Ende der Sperre können die pakistanischen Clubs sowie die Nationalmannschaft nun wieder an allen internationalen Wettbewerben teilnehmen. Pakistan darf am 13. Juni in Moskau auch über den WM-Ausrichter des Jahres 2026 abstimmen.

Die Nationalmannschaft hat seit 2015 keine Länderspiele mehr ausgetragen; Pakistan ist derzeit in der FIFA-Weltrangliste unter 211 Ländern die Nummer 203.