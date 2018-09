Fußballer springt beim Torjubel in einen Graben

Schließlich halfen seine Mitspieler dem Pechvogel aus der Patsche. Am Arm zogen die Spieler des FC Zürich Benjamin Kololli zurück aufs Spielfeld. Dann durften endlich alle jubeln.

Benjamin Kololli hat am Donnerstagabend beim Spiel der Züricher auf Zypern, beim AEK Larnaca, einen ziemlich unglücklichen Torjubel hingelegt. Der 26-Jährige verwandelte in der 61. Spielminute den Elfmeter zum 1:0 für die Gäste, stürmte dann auf den Züricher Fanblock zu, sprang einmal über die Werbebande und dann noch einmal über ein Mäuerchen. Was der Mittelfeldspieler nicht ahnte: Hinter der Mauer liegt ein Graben in dem Stadion. Plötzlich war der Spieler verschwunden. Kololli blieb bei dem Missgeschick unverletzt.

Der 26-Jährige hatte Glück. Schon wesentlich unspektakulärere Torjubel sind für die Spieler böse ausgegangen. Augsburg Dong-Won Ji zum Beispiel riss sich vor wenigen Tagen das Kreuzband. Dabei war er nur in die Luft gesprungen, um zu jubeln.

(sef)