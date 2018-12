Calleja, der von 1999 bis 2006 selbst für Villarreal gespielt hatte, war seit September 2017 Chefcoach des ostspanischen Clubs. Sein Nachfolger ist Luis García Plaza, der 46-Jährige erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende.

Villarreal belegt derzeit den 17. und somit viertletzten Tabellenplatz in der Primera División. In 15 Spieltagen konnte die Mannschaft nur elf Punkte einfahren. Erst am vergangenen 15. Spieltag unterlag Villarreal daheim 2:3 gegen Celta Vigo.

Mitteilung zu Trennung von Calleja

Mitteilung zu Verpflichtung von García Plaza