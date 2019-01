Bei Brighton&Hove Albion setzte sich das Team von Trainer Jürgen Klopp mit 1:0 (0:0) durch und baute den Vorsprung vor Verfolger und Titelverteidiger Manchester City zumindest vorläufig auf sieben Punkte aus.

Das Siegtor für die Reds erzielte der Ägypter Mohamed Salah in der 50. Minute per Strafstoß. Der frühere Ingolstädter Pascal Gross hatte zuvor im Strafraum an Salahs Trikot gezogen und Afrikas Fußballer des Jahres damit zu Fall gebracht. Liverpool verteidigte das knappe Ergebnis durch die umkämpfte Schlussphase und überstand auch die fünf Minuten Nachspielzeit.

Nach der ersten Liga-Niederlage der Saison bei Titelverteidiger Manchester City und dem Pokal-Aus bei den Wolverhampton Wanderers feierten die Reds in Brighton ihren ersten Pflichtspielsieg in diesem Jahr. Meister Manchester City kann den Abstand zur Klopp-Elf am Montag mit einem Sieg gegen Wolverhampton wieder auf vier Punkte verkürzen.

Matchbericht