Fans empfangen Maradona begeistert in Mexiko

Fußball-Weltstar Diego Maradona ist bei seiner Ankunft in Mexiko von zahlreichen Fans begeistert empfangen worden. "Willkommen, goldener Gott! Danke Gott, danke Maradona!", stand auf einem der Plakate, das Fans am Flughafen der Stadt Culiacan in die Höhe hielten. Der 57-Jährige hatte am Donnerstag bestätigt, neuer Trainer des mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa zu werden.

Maradona trug bei seiner Ankunft einen Schal in den Farben Gold, Weiß und Schwarz seines neuen Vereins. Der Weltmeister von 1986 kämpfte sich anschließend durch die wartenden Fans und Journalisten, um umgehend seine neue Mannschaft kennenzulernen. Bei dem Klub aus der mexikanischen Stadt Culiacan hatte der ehemalige Bayern-Trainer Pep Guardiola 2006 seine Karriere als Spieler beendet.

Maradona hatte erst im Juli für Schlagzeilen gesorgt, als er beim weißrussischen Erstligisten Dinamo Brest zum Präsidenten ernannt wurde. Bei der WM in Russland fiel der ehemalige Weltstar mit teilweise groteskem Verhalten auf den Zuschauertribünen auf. Als Trainer war Maradona zuletzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig gewesen.

