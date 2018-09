Der große AC Mailand kommt in Düdelingen nicht über ein 1:0 hinaus

Trainer Dino Toppmöller hat mit F91 Düdelingen zum Auftakt der Europa League eine weitere Überraschung verpasst. Bei der Premiere eines Teams aus Luxemburg in der Gruppenphase des Wettbewerbs unterlagen die Gastgeber dem AC Mailand am Donnerstag mit 0:1 (0:0). Gonzalo Higuain sicherte den Italienern mit seinem Treffer in der 59. Minute den erwarteten Sieg.

Einen perfekten Start in die Vorrunde erwischte der FC Arsenal. Dank Doppel-Torschütze Pierre-Emerick Aubameyang gelang den Londonern ein 4:2 (1:0) gegen Worskla Poltawa aus der Ukraine. Auch der eingewechselte Mesut Özil traf für Arsenal, Torwart Bernd Leno ärgerte sich jedoch über die späten Gegentreffer nach einer 4:0-Führung.

Premier-League-Tabellenführer FC Chelsea setzte seinen Siegeszug auch in der Europa League fort. Der englische Pokalsieger gewann bei PAOK Saloniki mit 1:0 (1:0). Es war der sechste Sieg der Londoner im sechsten Pflichtspiel mit dem neuen Trainer Maurizio Sarri. Der Brasilianer Willian erzielte in der siebten Minute das entscheidende Tor für das Team des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger.

Der frühere englische Nationalspieler Steven Gerrard verbuchte als Trainer der Glasgow Rangers einen guten Start in die Gruppenphase. Beim spanischen Spitzenclub FC Villarreal erkämpften die Schotten, die sich zuvor erfolgreich durch die gesamte Qualifikation gespielt hatten, ein 2:2 (0:1). Rekordsieger FC Sevilla fuhr einen 5:1 (2:1)-Erfolg gegen Standard Lüttich ein.

In der Frankfurter Vorrundengruppe H setzte sich der nächste Eintracht-Gegner Lazio Rom gegen Apollon Limassol aus Zypern mit einiger Mühe 2:1 (1:0) durch. In Gruppe A, in der auch Bayer Leverkusen spielt, gewann der FC Zürich bei AEK Larnaca mit 1:0 (0:0). Celtic Glasgow holte sich in der Leipziger Gruppe B einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Rosenborg Trondheim.

(sef)