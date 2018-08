später lesen Spanien ohne Jordi Alba Enrique überrascht mit Kader gegen England FOTO: - FOTO: - Teilen

Nach dem Trainer-Chaos bei der WM in Russland will Spaniens neuer Nationalcoach Luis Enrique frischen Wind in die Selección bringen. Erster Test ist das Match in der Nations League gegen England am 8. September. dpa