Ehemaliger England-Kapitän Wilkins gestorben

"Jeder, der mit dem FC Chelsea in Verbindung steht, war am Boden zerstört, als er vom Tod unseres ehemaligen Spielers, Kapitäns und Co-Trainers Ray Wilkins erfuhr", schrieb der Londoner Klub auf Twitter: "Ruhe in Frieden Ray, du wirst schrecklich vermisst werden."

Wilkins trug 84 Mal das Trikot der Nationalmannschaft und spielte unter anderem für Manchester United, den AC Mailand, Paris St. Germain, die Glasgow Rangers und die Queens Park Rangers.

(sid)