später lesen Spucken, Kopfstoß, Ellbogenschlag Spuck-Attacke, Kopfstoß, Ellbogenschlag FOTO: REUTERS / MASSIMO PINCA FOTO: REUTERS / MASSIMO PINCA Teilen

Twittern







Douglas Costa von Juventus Turins verlor am Sonntag im Heimspiel gegen Sassuolo komplett die Nerven. Der Mittelfeldspieler beging drei Tätlichkeiten in nur einer Minute. Noch am Abend entschuldigte sich der Brasilianer für seine Ausraster.