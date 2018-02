später lesen USSF Cordeiro neuer US-Fußball-Verbandspräsident Teilen

Carlos Cordeiro (61) ist am Samstag in Orlando zum neuen Präsidenten des US-Fußball-Verbandes USSF gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Sunil Gulati an, der seit 2006 das Amt inne gehabt hatte. In allen drei Wahlgängen hatte Cordeiro bei den Abstimmungen vorne gelegen. Gulati hatte im vergangenen Dezember bekannt gegeben, dass er nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen werde. Acht Bewerber hatten die Zulassung für die Wahlen erhalten, darunter auch die frühere US-Nationaltorhüterin Hope Solo sowie die ehemaligen Bundesligaspieler Eric Wynalda und Paul Caligiuri.