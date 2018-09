Choupo-Moting trifft bei PSG-Sieg in Rennes

Beim 3:1-Sieg des französischen Fußball-Meisters bei Stade Rennes traf der 29-Jährige in der 83. Minute zum Endstand, nachdem er fünf Minuten zuvor eingewechselt worden war. Die weiteren Tore für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel steuerten Angel di Maria (45.) und Thomas Meunier (61.) bei. Der Gastgeber war durch ein Eigentor von PSG-Profi Adrien Rabiot in Führung gegangen (11.). Choupo-Moting war zuletzt mit dem englischen Club Stoke City aus der Premier League abgestiegen und Ende August nach Paris gewechselt.

Fünf Tage nach der Niederlage gegen den FC Liverpool in der Champions League baute PSG am sechsten Spieltag der Ligue 1 seine Serie auf sechs Siege aus und liegt mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Weltmeister Kylian Mbappé fehlte gesperrt, im Tor stand der italienische Routinier Gianluigi Buffon. Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler spielte durch, der frühere Schalker Thilo Kehrer wurde in der 87. Minute eingewechselt.

