Der 27-Jährige wird damit das Nations-League-Spiel am Samstag gegen Island in St. Gallen und den Test gegen am kommenden Dienstag gegen England in Leicester verpassen, wie der Schweizer Verband am Montag mitteilte. Für Bürki wurde Gregor Kobel von 1899 Hoffenheim nachnominiert.

Mitteilung Schweizer Verband