0:1 gegen die Kickers Offenbach : Auftaktniederlage und zwei rote Karten für den FC Homburg

Homburg Endlich wieder ein Fußballspiel ihrer Mannschaft live im Stadion erleben! 4508 Zuschauer im Stadion am Bieberer Berg freuten sich lautstark darüber, nach über einem Jahr und machten aus dem Auftaktspiel zwischen dem Kickers Offenbach und dem FC Homburg ein Fußballfest. Am Ende unterlagen die Grün-Weißen aber trotzdem.

In der ersten Viertelstunde war von den Gästen aus der Saarpfalz kaum etwas zu sehen. Ausschließlich die Gäste spielten nach vorne, kamen dabei durch Sebastian Zieleniecki in der fünften und Elia Soriano in der siebten Minute aber lediglich zu zwei Halbchancen. Erst nach einer Viertelstunde tauchten auch die Homburger erstmals im gegnerischen Strafraum auf, erwähnenswerte Torszenen blieben aber vorerst aus. Die erste hatte Markus Mendler, der in der 28. Minute einen Volleyschuss auf das Gästetor abfeuerte, der allerdings deutlich über den Kasten flog. Nur zwei Minuten später war es erneut Mendler, der an der Strafraumgrenze in guter Schussposition in allerletzter Sekunde noch geblockt wurde. Die beste Torgelegenheit hatten aber die Gastgeber, die in der 39. Minute in Person von Tunay Deniz FCH-Schlussmann David Salfeld zu einer Glanzparade zwangen. In der 40. Minute behinderten sich drei Homburger im Offenbacher Sechzehner gegenseitig und vergaben so eine gute Abschlussmöglichkeit. Wenig später zielten die Offenbacher Osarenren Okungbowa (42. Minute) und Soriano (45.) bei ihren Kopfbällen jeweils etwas zu hoch, so dass es mit einem 0:0 in die Kabinen ging.