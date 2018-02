später lesen Darmstadt Aufsteiger MSV Duisburg klettert auf den vierten Platz Teilen

Der MSV Duisburg rollt in der Zweiten Fußball-Bundesliga das Feld weiter von hinten auf. Der Aufsteiger blieb durch ein 2:1 (1:1) bei Darmstadt 98 zum sechsten Mal in Folge unbesiegt und verbesserte sich dadurch auf den vierten Platz. Bundesliga-Absteiger Darmstadt fiel nach seiner fünften Heimniederlage in dieser Saison wieder auf Relegationsplatz 16 zurück.