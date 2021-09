Saarbrücken kämpft bis zur letzten Minute : Spektakuläre Aufholjagd des FCS – trotzdem kein Sieg gegen SV Wehen Wiesbaden

Saarbrücken Nach einer 0:4-Halbzeit, wurde es noch mal richtig knapp. Zu einem Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden hat es aber leider nicht gereicht.

FCS-Trainer Uwe Koschinat änderte die Mannschaft, die beim 1:1 bei den Würzburger Kickers einen glücklichen Punkt mitnehmen konnte, nur auf einer Position: Für Tobias Jänicke begann Robin Scheu. Die spielbestimmende Mannschaft waren aber von Beginn an die Gäste. Ein Schuss von Maximilian Thiel landete nach vier Minuten noch auf den Fäusten von FCS-Schlussmann Daniel Batz. Der war 60 Sekunden später chancenlos. Eckball Thiel, Kopfball Ahmet Gürleyen - das 0:1 ließ der FCS ohne Gegenwehr zu. Völlig überfordert auf der linken Seite war Nick Galle. Thijmen Goppel konnte unbedrängt vom Saarbrücker Verteidiger flanken, Hakan Gustaf Nilsson verlängerte, Thiel vollendete per Kopf vom 0:2 (10.). Knapp 150 mitgereiste Wehen Fans skandierten bereits "Auswärtssieg." Eine Viertelstunde später wurden sie bestätigt. Diesmal verlor Dominik Ernst den entscheidenden Zweikampf, Goppel stand frei vor Batz und schob eiskalt zum 0:3 (25.) ins Eck.

Die Mannschaft des Ex-Saarbrückers Rüdiger Rehm war eine Klasse besser als die ideen- und wehrlosen Gastgeber. Koschinat reagierte nach 34 Minuten, nahm den verletzten Scheu und die enttäuschenden Galle und Dave Gnaase vom Feld. Alexander Groiß, Mario Müller und Jänicke sollten noch Schlimmeres verhindern. Tatsächlich sah es kurzfristig nach Besserung aus. Jänicke schickte Minos Gouras zum Flanken. Gino Fechner klärte den Schussversuch von Adriano Grimaldi vor der Linie, dann flankte Pius Krätschmer, Grimaldis Kopfball ging am langen Pfosten vorbei (42.). Wiesbaden löschte das Strohfeuer im Stil einer Spitzenmannschaft. Emmanuel Taffertsdorfer überwand Batz zum 0:4-Pausenstand (44.). "Wir waren in allen Belangen unterlegen", sagte der schmerzlich vermisste Innenverteidiger Boné Uaferro, der wegen seines Achillessehnenrisses noch länger fehlen wird: "Beim 1:0 sah Batzi auch nicht super aus."

In der Halbzeit ehrte der Verein Saarländische Sportjournalisten die Saarsportler des Jahres 2020: Die 91-jährige Leichtathletin Melitta Czerwenka-Nagel, Dart-Profi Gabriel Clemens und die DFB-Pokalhelden des FCS vertreten durch den verletzten Mittelstürmer Sebastian Jacob konnten zuvor wegen der Pandemie ihre Auszeichnung noch nicht in Empfang nehmen.

Plötzlich ging der Rasensprenger los

"Steht auf, wenn ihr Saarbrücker seid" - das Lied aus der Kurve richtete sich mehr an die Mannschaft denn als die Zuschauer auf den Sitzplätzen. Die schienen verstanden zu haben. Grimaldi scheiterte noch an Torwart Florian Stritzel, Jänicke staubte zum 1:4 (56.) ab. Zwei Minuten später brachte Jänicke den Ball vors Tor, Kapitän Manuel Zeitz köpfte in Rücklage über das Tor. Nach Flanke von Ernst scheiterte Grimaldi per Kopf an Stritzel (61.). Auch ein plötzlich in Gang geratener Rasensprenger im Mittelkreis konnte den Saarbrücker Sturmlauf nicht stoppen.