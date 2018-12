Erst Franz Beckenbauer, nun Julian Gressel? Der 24-Jährige greift mit Atlanta United FC nach dem prestigeträchtigen MLS Cup und würde bei einem Sieg auch ein Stück deutsche Fußballgeschichte schreiben. "Wenn wir die Trophäe holen, werden wir fast zu Legenden in der Stadt", sagt der Mittelfranke vor dem Meisterschaftsfinale gegen Portland Timbers (Sonntag, 2 Uhr MEZ/Eurosport).

Beckenbauer selbst war freilich längst eine Legende, als er Anfang 1977 in den USA anheuerte. Der "Kaiser" gewann aber in der Neuen Welt auch mit New York Cosmos dreimal (1977, 1978, 1980) den Titel in der North American Soccer League (NASL). Nun steht in Gressel erstmals ein Deutscher im Meisterschaftsendspiel der Major League Soccer, dem Nachfolger der NASL. "So die deutsche Flagge in den USA hochzuhalten, das ist eine Riesen-Sache", sagte Gressel.

Der Mittelfeldspieler hat einen langen Weg hinter sich. Gressel verließ mit 19 Jahren seine Heimatstadt Neustadt an der Aisch, schloss sein Management-Studium am Providence College in Rhode Island ab und wurde im MLS Draft 2017 von der damals neu gegründeten Fußball-Franchise aus Atlanta an achter Stelle gewählt.

Vergangene Saison erhielt Gressel die Auszeichnung zum "Rookie des Jahres", dem besten Neuling des Jahres. Auch in dieser Spielzeit zählt er mit vier Toren und 13 Assists zu den absoluten Leistungsträgern.

Und nun die Möglichkeit, mit Beckenbauer in einem Atemzug genannt zu werden? "Das wäre richtig cool", sagt Gressel. Gemeinsam mit dem ehemaligen Sandhausen-Profi Kevin Kratz (31), der in den USA seine Karriere ausklingen lässt und meist als Joker zum Einsatz kommt, lebt Gressel derzeit den American Dream.

Der erste große Titel im erst zweiten Profijahr würde sich auch in der Vita dementsprechend gut lesen. "Die Vorfreude ist riesig, auch die Familie kommt in die Stadt", erzählt Gressel: "Fehlt nur noch, dass wir das Ding gewinnen. Das Finale zuhause ist das, was wir uns alle erträumt haben."

In Atlanta sei der "Hunger auf eine Trophäe enorm", dementsprechend herrscht seit Tagen Ausnahmezustand. Etwa 72.000 Zuschauer werden im Mercedes-Benz Stadium erwartet, ein Titel würde der Hauptstadt von Georgia "ganz viel" bedeuten. Speziell nach der bitteren Niederlage der Atlanta Falcons im Super Bowl 2016 gegen die New England Patriots.

Im Finale sind nun die Portland Timbers zu Gast - für Gressel persönlich ein wahrer Traumgegner. Die bisherigen zwei Duelle gegen den Champion von 2015 endeten jeweils 1:1, beide Male hieß Atlantas Torschütze Julian Gressel. Ob die Serie anhält? "Wenn ich ein Tor mache, wäre das natürlich überragend", sagt er. Aber eigentlich sei es "komplett egal. Hauptsache, wir gewinnen."

Das Heimrecht im Finale erhielt Atlanta aufgrund der guten Leistungen in der regulären Saison. Das Team von Trainer Gerardo Martino gab zwar den Supporters' Shield, den Titel für die beste Mannschaft der Regular Season, am letzten Spieltag zugunsten der New York Red Bulls noch aus der Hand, die Revanche gelang aber prompt im Halbfinale der Play-offs.

Für die Karriere von Gressel könnte das MLS-Finale richtungsweisenden Charakter haben. "Die Kontakte nach Europa bestehen, aber Atlanta würde mich gern längerfristig behalten", sagt er: "Ich muss nicht unbedingt weg. Wenn ich aber bei einem Bundesligisten auflaufen darf, würde ein Riesen-Traum in Erfüllung gehen." Einen anderen Traum kann sich Gressel bereits am Wochenende erfüllen.

